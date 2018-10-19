Стрелял по своим: почему трагедию в Керчи практически невозможно было предотвратить

Случаи, подобные керченской трагедии, где студент фактически стрелял своим же сверстникам в спину, пресекать гораздо сложнее, чем внешние и внутренние угрозы. Об этом заявил председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

«Можно по-разному относиться к этой ситуации, и много мы видим популистских высказываний различных псевдоэкспертов, которые, мне кажется, больше злоупотребляют этой темой, чем вносят реальные предложения. В первую очередь, я обращаю внимание на то, что все экстренные службы отработали очень хорошо и надо их поблагодарить. Второе: надо не забывать, что это фактически выстрел в спину. То есть свой стрелял по своим, и такие случаи выявлять и пресекать намного сложнее, чем внешние и внутренние угрозы», - объяснил эксперт в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

Цветков также прокомментировал звучащие среди общественности мнения о том, что Владислав Росляков не мог самостоятельно организовать нападение. Эксперт призвал довериться следствию, которое прорабатывает все возможные версии случившегося.

«Следствие, я уверен, самым детальным образом прорабатывает все возможные версии... Но самое важное - сделать соответствующие выводы, как минимизировать возможность подобных историй. Подчеркиваю, именно минимизировать. На сто процентов исключить их, к сожалению, невозможно», - сказал он.

Трагедия в Керчи произошла днем 17 октября. По предварительным данным, студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, а затем совершил самоубийство. По последним данным, жертвами стал 21 человек, еще 50 пострадали.

Сначала следователи завели уголовное дело по статье «Теракт», однако позже переквалифицировали на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи105 УК РФ).

В Крыму объявлен трехдневный траур.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.