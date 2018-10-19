Суд оставил Мамаева под арестом

Мосгорсуд оставил полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка».

Сторона футболиста подала апелляцию о переводе спортсмена под домашний арест на время следствия. Суд оказался удовлетворить жалобу адвокатов. Мамаев будет сидеть под стражей до 8 декабря.

«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - сказал судья.

Напомним, суд Москвы 11 октября отправил под арест Павла Мамаева и братьев Александра и Кирилла Кокориных до 8 декабря. Они находятся в следственном изоляторе «Бутырка». Все они проходят по статье «Хулиганство», так как они избили двух чиновников и водителя телеведущей.