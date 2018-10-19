СК опубликовал видео с места взрыва в колледже Керчи

Сотрудники Следственного комитета России работают на месте взрыва, произошедшего 17 октября в политехническом колледже в Керчи. СК опубликовал видеозапись, на которой видно, как следователи изучают характер повреждений и размеры отверстий, образовавшихся в стенах после взрыва.

В поврежденных кабинетах здания полностью выбиты стекла, на полу и на лестницах - кровь. Ее заборы взяты на анализ с помощью специальных тестеров.

Кроме того в видеозаписи отражен фрагмент оперативного совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина с сотрудниками СК. Главе Следственного комитета доложили, что следственная группа подняла все личные дела совершившего массовое убийство студента Владислава Рослякова. Эти документы были взяты в военкомате, школе и техникуме. Бастрыкин поручил установить все обстоятельства и причины, которые могли привести к трагическим событиям.

Напомним, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил в колледже взрыв и открыл стрельбу по студентам и преподавателям из ружья. После этого молодой человек покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек. Около 50 - пострадали.

В Крыму был объявлен трехдневный траур. Несколько часов назад началась церемония прощания с погибшими.