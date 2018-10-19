Вадим Самойлов раскрыл причины распада группы «Агата Кристи»

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал о причинах распада коллектива.

По его словам, «Агата Кристи» прекратила существование в связи с тем, что у участников группы оказались различные взгляды на жизнь в результате взросления. Музыкант отметил, что в конфликте нет глубокого содержания.

«Нет никакой досады, потому что "Агаты Кристи" не стало в результате нашего решения. Мы сами распустили группу, потому что это было логическое завершение нашего взросления», - признался Самойлов в интервью «Пятому каналу».

Музыкант рассказал, что даже после смерти клавишника Александра Козлова в 2003 году ему с братом удалось восстановить группу, найти творческие компромиссы.

Напомним, группу «Агата Кристи» в 1985 году создали в Свердловске братья Глеб и Вадим Самойловы, а также Александр Козлов. Они были авторами всех песен. В 2009 году группа проехалась по стране с прощальным туром, последний концерт состоялся на «Нашествии» В 2010 году.