В Крыму началось прощание с погибшими в колледже в Керчи

В Крыму началась церемония прощания с погибшими при взрыве и стрельбе в керченском политехническом колледже 17 октября.

На главной площади Керчи проходит панихида по погибшим. С четверга 18 октября в Крыму был объявлен трехдневный траур.

Ранее сообщалось, что большинство жертв массового убийства похоронят в Крыму, четырех человек - в Краснодарском крае.

Напомним, жертвами 18-летнего студента политехнического колледжа, устроившего взрыв и открывшего стрельбу в учебном заведении, стал 21 человек, пострадали около 50.