В Крыму началось прощание с погибшими в колледже в Керчи
Прощание с погибшими в Керченском политехническом колледже началось 19 октября в 10.00 на главной площади города.
В Крыму началась церемония прощания с погибшими при взрыве и стрельбе в керченском политехническом колледже 17 октября.
На главной площади Керчи проходит панихида по погибшим. С четверга 18 октября в Крыму был объявлен трехдневный траур.
Ранее сообщалось, что большинство жертв массового убийства похоронят в Крыму, четырех человек - в Краснодарском крае.
Напомним, жертвами 18-летнего студента политехнического колледжа, устроившего взрыв и открывшего стрельбу в учебном заведении, стал 21 человек, пострадали около 50.