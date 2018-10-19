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В Крыму началось прощание с погибшими в колледже в Керчи

Василиса Морозова
10:24 19.10.2018
Прощание с погибшими в Керченском политехническом колледже началось 19 октября в 10.00 на главной площади города.

В Крыму началась церемония прощания с погибшими при взрыве и стрельбе в керченском политехническом колледже 17 октября.

На главной площади Керчи проходит панихида по погибшим. С четверга 18 октября в Крыму был объявлен трехдневный траур.

Ранее сообщалось, что большинство жертв массового убийства похоронят в Крыму, четырех человек - в Краснодарском крае.

Напомним, жертвами 18-летнего студента политехнического колледжа, устроившего взрыв и открывшего стрельбу в учебном заведении, стал 21 человек, пострадали около 50.

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