В Китае провели успешные испытания первого в мире грузового дрона

Первый в мире грузовой дрон прошел успешные испытания в китайском районе Баота. Беспилотный транспортный летательный аппарат Feihong-98 (FH-98) создали специалисты Академии аэрокосмических электронных технологий Китая.

Необычное воздушное судно сконструировали на базе многоцелевого биплана Y-5В, прототипом которого, в свою очередь, послужила модель советского самолета Ан-2, известного в народе под прозвищем «кукурузник».

Преимуществом FH-98 является то, что ему не требуется взлетно-посадочная полоса: для разгона и посадки беспилотнику нужно всего 150 метров. При этом аппарат может перевозить грузы весом до полутора тонн и объемом 15 кубометров. Высота его полета составляет 4500 метров, скорость - 180 километров в час, а дальность полета - до 1200 километров, сообщает China Daily.

Предполагается, что после введения в эксплуатацию подобные летательные аппараты позволят быстро и относительно недорого перевозить коммерческие грузы и участвовать в спасательных операциях.