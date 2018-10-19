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Саграда Фамилия выплатит 36 миллионов евро Барселоне за 130-летнюю стройку без лицензии

Василиса Морозова
10:01 19.10.2018
По достигнутому соглашению с мэрией Барселоны, руководство собора заплатит городским властям 36 миллионов евро в течение следующих 10 лет.
Саграда Фамилия выплатит 36 миллионов евро Барселоне за 130-летнюю стройку без лицензии
Фото: Matthias Oesterle, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Администрация храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне выплатит мэрии 36 миллионов евро в связи с тем, что более 130 лет у собора не было лицензии на строительство.

Как сообщает газета Pais, в год известный храм посещает около 4,5 миллиона туристов, поэтому прибыль Саграда Фамилия в год составляет около 50 миллионов евро.

«Это исторический день. Люди говорили нам, что если за 130 лет мы этого не сделали, то и сейчас не сделаем», - отметила мэр Барселоны Ада Колау.

Отмечается, что храм будет выплачивать сумму в течение 10 лет. Средства пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры вокруг самой известной каталонской достопримечательности. Кроме того, стороны согласовали некий план по упорядочиванию процесса строительства, чтобы собор оформил лицензию на строительство.

Напомним, храм Святого Семейства начали строить на частные пожертвования в 1882 по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Однако церковь все еще не достроили. Планируется, что стройка завершится лишь в 2030 году. Необычный вид храма сделал его одной из главных достопримечательностей Барселоны.

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