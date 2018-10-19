Центробанк отозвал лицензию у «Риал-кредита»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Риал-кредит», не являющегося участником системы страхования вкладов.

Как сообщает на пресс-служба ЦБ РФ, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 417-е место в российской банковской системе. Отмечается, что в деятельности «Риал-кредита» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Центробанка.

ЦБ РФ назначил в банке временную администрацию. Как отмечает регулятор, ключевым направлением бизнес-модели банка являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц.

По данным регулятора, в третьем квартале «Риал-кредит» в значительном объеме проводил сомнительные транзитные операции для обналичивания средств.