Вертолет ВМС США рухнул на палубу авианосца USS Ronald Reagan

Вертолет MH-60 Seahawk, принадлежащий ВМС США, упал на палубу авианосца USS Ronald Reagan. Об этом сообщается на сайте командования Седьмого флота США.

ЧП произошло утром 19 октября сразу после попытки взлета. Авианосец в настоящее время находится в Филиппинском море и направляется в зону Индо-Тихоокеанского региона.

В командовании флота уточнили, что в результате ЧП есть пострадавшие. Их количество не называется, но известно, что их жизни ничего не угрожает.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.