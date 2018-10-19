СМИ: После аварии на Байконур доставлены две новые ракеты «Союз»

На космодром Байконур в Казахстане доставили первые ракеты после недавней аварии на ракете «Союз-2.1». Две ракеты-носителя прибыли на железнодорожном составе из Самары.

Одна из ракет, «Союз-2-1б», предназначена для запуска египетского спутника EgyptSat-A, который намечен на 27 декабря. Вторая, «Союз-2-1а», должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-11». Это намечено на 8 февраля 2019 года.

По словам источника РИА Новости, оба запуска будут проходить с 31-й площадки.

Египетский спутник EgyptSat-A предназначен для дистанционного зондирования Земли. Предполагается, что после вывода на орбиту на высоте 500-800 километров он будет производить съемку в интересах промышленности и сельского хозяйства, а кроме того проводить оптическую разведку.

Авария при старте ракеты «Союз» произошла 11 октября. Ее возможной причиной назвали тот факт, что один из блоков первой ступени не отделился в нужный момент, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Так случилось из-за того, что при разделении ступеней не сработал пиропатрон.