Загоревшийся бензовоз заблокировал трассу под Челябинском: видео

В Челябинске загорелся бензовоз, в результате чего на въезде в город образовалась большая пробка. Спасателям пришлось перекрыть трассу М5 «Урал», пишет «URA.RU».

«В 09.50 (мест) 19 октября поступило сообщение о возгорании бензовоза по адресу: г. Челябинск, ул. Потребительская 1-я, д 2а», - сказано в сообщении ведомства.

О причинах возгорания не сообщается. В настоящее время на месте работают подразделения противопожарной службы.

По словам очевидцев, издалека виден густой черный дым. В Сети опубликованы видео, снятые из разных частей города.