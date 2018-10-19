Mercedes врезался в ВАЗ и протащил его несколько километров под Ростовом

Четыре человека стали жертвами аварии а трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Автомобиль Mercedes врезался ВАЗ-2101, двигавшийся в попутном направлении, после чего протащил машину еще несколько километров. Четыре пассажира «копейки» погибли на месте. Два человека в иномарке пострадали.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время проводится проверка по факту ДТП. Устанавливаются личности погибших.