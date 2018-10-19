В Керчи 19 октября простятся с жертвами трагедии в колледже

В Крыму 19 октября пройдут церемония прощания и похороны погибших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи.

Как пишет ТАСС, большинство жертв похоронят на полуострове, четыре человека – в Краснодарском крае. Еще одного из погибших подростков хотят транспортировать в Челябинск.

Днем ранее, 18 октября, горожане соорудили у учебного сооружения символический мемориал, куда с утра и до позднего вечера несли цветы и зажигали свечи.

Отмечается, что церемония прощания с погибшими состоится на центральной городской площади Ленина. Там расположен один из старейших в Крыму храм Иоанна Предтечи. Запланировано, что в полдень тела жертв массового убийства перевезут на городское кладбище, где пройдут похороны.

Движение по некоторым улицам Керчи будет перекрыто на время проведения панихиды.

Кроме того, в пятницу, 19 октября, пройдет заседание оперативного штаба, где примут решения по итогам трагедии 17 октября в керченском колледже.

Напомним, в результате атаки 18-летнего студента Владислава Рослякова на политехнический колледж, где он устроил взрыв и стрельбу, погиб 21 человек, еще 50 пострадали.