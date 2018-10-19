В Приморье сверстницы жестоко избили школьницу

Сверстницы жестоко избили девочку в Лазовском районе Приморского края. Издевательства над школьницей группа ее обидчиц снимала на камеры смартфонов.

Шокирующее видео подростки выложили в интернет, после чего оно сразу же распространилось по соцсетям. Из записи становится понятно, что во время издевательств никто из свидетелей расправы не собирался заступаться за ребенка, которому наносили удары. Напротив, окружающие давали советы, куда ударить девочку, чтобы ей было больнее.

СУ СК РФ по Приморью начал доследственную проверку по данному факту. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.