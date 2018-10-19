Определен самый популярный подержанный автомобиль в России

Десятку самых популярных марок подержанных автомобилей, которые приобретают в России, опубликовал журнал «За рулем». Данные основаны на аналитическом исследовании «Авито Авто».

Как выяснилось, в выборе автомобилей россияне предпочитают патриотизм. Больше всего в РФ продаются подержанные Lada Priora. Cредняя цена на автомобиль этой марки на вторичном рынке составляет 238 тысяч рублей.

Автомобили марки Lada оказались лидерами списка в принципе – они заняли семь строчек из десяти. Популярностью, помимо Lada Priora, еще пользуются такие модели, как Lada Samara, Lada 2110, Lada 2112, Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4х4 (Нива). Их стоимость варьируется от 96 до 310 тысяч рублей. Еще одну строчку занимает автомобиль ВАЗ-2107 – он стоит на пятом месте со средней ценой в 64.100 рублей.

А вот иностранные авто заняли всего две позиции в рейтинге, разместившись на четвертом и десятом местах. Ими стали, соответственно, Ford Focus (по цене 357.400 рублей) и Hyndai Solaris (508.400 рублей).