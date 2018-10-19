Аэропорт Якутска эвакуировали из-за дымовой шашки: видео

Около 400 человек эвакуировали из аэропорта Якутска в связи с обнаруженной в мусорном баке в терминале дымовой шашки.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта, после объявления тревоги службы аэропорта сработали оперативно. В связи с инцидентом были задержаны пять рейсов.

В настоящее время сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД РФ на транспорте проводят проверку. В ведомстве сообщили, что взрывотехники обезвредили дымовую шашку РГД02Б. Правоохранители устанавливают владельца. «Спецслужбами в здании аэровокзала ничего не обнаружено», — отметили позднее в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, угрозы жизни и здоровью граждан нет.