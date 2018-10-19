Яровая: Главный храм ВС России станет новым знаком будущего страны

Главный храм Вооруженных сил РФ возведут в парке «Патриот» в Подмосковье. Место для стройплощадки уже выбрано, а в основание будущего собора был заложен первый камень. На церемонии его освящения присутствовали президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, которому и принадлежит инициатива строительства. Путин назвал главный храм ВС РФ символом нерушимости национальных традиций.

Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая призывает принять участие в добровольных пожертвованиях на Главный храм ВС России. Возведение храма уже поддержали многие чиновники, актеры, журналисты и исполнители.

«Святость и священность смыслов, веры, любви, добра, служение Отечеству – это то, что всегда отличало наш многонациональный народ. Не случайно, что возрождение современной России было начато с возрождения веры, с возрождения армии ВС России, того достоинства и чести, которые всегда присущи нашим солдатам и офицерам, которые овеяли славными подвигами историю нашей страны, которые смогли совершить самый великий подвиг в истории человечества, защитив наш народ, нашу страну и весь мир от фашизма», - отметила Яровая.

«Сегодня армия России – армия народа – это наша гордость. Сегодня уникальный проект парк "Патриот" фактически является местом паломничества, куда приходят дети и родители для того, чтобы прикоснуться к современной армии, а также к историю нашей армии», - добавила депутат.

«Я уверена, что состоится реализация этого грандиозного проекта – строительства Главного храма ВС России, как большого общенационального народного проекта. Потому что все, что сегодня нас объединяет – это те священные смыслы, которые были и остаются незыблемыми – вера и любовь, отвага и честь, достоинство и благородство, мир и доброжелательность, искреннее служение Отечеству», - сказала она.

«Миссия нашего народа, наших офицеров и солдат всегда будет неизменной – сохранение и защита мира, добра и справедливости. Я желаю, чтобы и парк "Патриот", и вскоре появится Главный храм ВС России были новым знаком настоящего и будущего нашей страны, знаком успеха, благополучия, надежности, мира и добра», - заключила Яровая.

Банковские реквизиты для перечисления добровольных пожертвований указаны по этой ссылке.