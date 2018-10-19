Стала известна причина смерти солиста группы «Нэнси»

Коллега скончавшегося солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко сообщил о причине его смерти. По информации гитариста коллектива Алексея Цыплакова, музыкант умер от внезапно развившейся болезни.

«В больнице он умер. Это было внезапно очень», - цитирует Цыплакова РБК.

Назвать, от какой болезни конкретно наступила смерть 32-летнего Бондаренко, его коллега не смог.

Ранее мать умершего музыканта, Елена, сообщила, что прощание с ее сыном состоится в субботу, 20 октября.

Музыканта Сергея Бондаренко не стало 18 октября. Он выступал в группе «Нэнси», которая была создана его отцом, Анатолием Бондаренко, с 2007 года. Самой популярной песней группы была композиция «Дым сигарет с ментолом».