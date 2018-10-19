Эксперт рассказал, когда пассажиры перестанут хлопать в ладоши при посадке самолета

Привычка путешественников хлопать в ладоши при посадке самолета характеризует нечасто летающих пассажиров, уверен летный директор авиакомпании «Utair» Андрей Ситнянский.

«То, что пассажиры хлопают в ладоши, говорит о небольшом опыте полётов. Когда люди будут летать чаще, они начнут относиться к полётам как к походам в магазин и хлопать перестанут», - сказал он РИА Новости.

По его словам, авиакомпании в настоящее время развивают транспортную доступность регионов, чтобы россияне смогли чаще летать.

Ранее туристический сервис «Туту.ру» выяснил, что более половины пассажиров любят поблагодарить пилота аплодисментами, говоря «спасибо, посадка была мягкой». Тем временем, около 22% путешественников раздражает эта привычка.