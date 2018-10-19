«Черная ночь»: Великобритания пытается создать «ответ» российской «Армате»

В Британском королевстве разработали модель нового танка под названием «Черная ночь». В начале октября его представил британский оборонный концерн BAE Systems. Машина создана на основе боевого танка британских сухопутных войск Challenger 2. Представляя «Черную ночь», немецкий журнал Focus уже пишет о нем, как об ответе на российский танк Т-14 «Армата». Однако при этом отмечает и несовершенство модели.

Разработка машины еще не закончена. Конструкторы планируют улучшить ее боевые качества в ночное время суток, добавив систему ночного видения и установив комплекс защиты, который будет распознавать и ликвидировать угрожающие ей противотанковые ракеты.

Несмотря на то, что основное вооружение Challenger 2 считается устаревшим, новую систему орудий для «Черной ночи» создавать пока не планируется. Так что в лобовой атаке с «Арматой» оно не пробьет ее броню. В 2016 году немецкий концерн Rheinmetall представил более мощную, 130-миллиметровую пушку, однако разработчики полагают, что орудие свыше шести метров длиной просто не поместится в башне Challenger 2.

В целом, по оценке немецкого издания, для того, чтобы создать достойного соперника «Армате» - единственному в мире российскому танку третьего послевоенного поколения - западным странам еще нужно время.