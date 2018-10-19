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Керченского стрелка похоронят в секторе кладбища для безродных

Василиса Морозова
06:23 19.10.2018
Владислава Рослякова, 17 октября устроившего расправу над студентами и сотрудниками колледжа в Керчи, похоронят отдельно от его жертв.

Студента керченского политехнического колледжа, устроившего массовое убийство со взрывом и стрельбой в учебном заведении, похоронят отдельно от тех, кто погиб от его руки.

Как пишет газета «Взгляд», жертв нападения 18-летнего Владислава Рослякова похоронят на центральной аллее Керченского кладбища, а покончившего с собой стрелка похоронят в секторе для безродных.

Отмечается, что специалисты проводят экспертизы для установления, были ли в крови керченского студента алкоголь, либо наркотические вещества.

Студент политехнического колледжа в Керчи 17 октября около полудня устроил в учебном заведении взрыв самодельной бомбы, затем стал стрелять по людям из охотничьего ружья, которое он приобрел накануне легально.

После чего юноша застрелился сам. Жертвами его нападения стал 21 человек, еще 50 пострадали.  

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