Американец, погибший при крушении на Украине, никогда не летал на Су-27

Пилот Национальной гвардии США Сет Неринг, погибший при крушении самолета Су-27 в Винницкой области, впервые участвовал в зарубежных учениях и первый раз в жизни выполнял полет на самолете Су-27УБ.

Неринг, которому было 44 года, служил более 20 лет в ВВС США, он проживал в городе Фресно (штат Калифорния). На Украину он прибыл для участия в международных учениях «Чистое небо – 2018».

Американец летал на истребителях F-16 Viper (2050 часов) и на F-15 Eagle (224 часа), сообщили в Национальной гвардии США.

Напомним, во вторник Су-27 УБ упал на учениях в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Жертвами авиакатастрофы стали два пилота – украинский и американский. Генштаб и военная прокуратура Украины изначально сообщили, что американец погиб в ходе крушения, однако позже оба ведомства удалили об этом информацию.

Ранее сообщалось, что разбившийся Су-27 был не пригоден для полетов с 2009 года. Летательный аппарат расконсервировали только в 2014 году, воздушное судно не прошло необходимого технического обслуживания, но было введено в эксплуатацию.