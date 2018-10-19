Мать солиста группы «Нэнси» прокомментировала смерть сына

Прощание с солистом группы «Нэнси» Сергеем Бондаренко состоится в субботу, 20 октября. Об этом сообщила мать музыканта Елена.

Она добавила, что смерть Сергея стала для нее неожиданностью.

«Прощание в субботу», — рассказала Елена Бондаренко в интервью «Пятому каналу» .

Ранее сообщалось, что Сергей Бондаренко скончался в четверг, 18 октября в результате внезапно развившейся болезни. Он умер в больнице на 32-м году жизни. Точные причины смерти не названы.

Музыкальная группа «Нэнси» была создана отцом Сергея Анатолием Бондаренко в 1992 году в Донецкой области Украины. Сын стал выступать в коллективе с 2007 года. Самой популярной композицией группы стала песня «Дым сигарет с ментолом».