Пентагон усомнился в информации о 700 заложников ИГИЛ* в Сирии

Американское военное ведомство не владеет информации о том, что террористы ИГИЛ* взяли в заложники в Сирии 700 человек. Это заявление озвучил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

По его словам, Пентагон не имеет подтверждений этой информации, озвученной, в том числе, российской стороной. Робертсон подчеркнул, что ведомство относится к этому со скепсисом, передает Reuters.

Ранее стало известно, что боевики ИГИЛ устроили набег на лагерь беженцев неподалеку от города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Это произошло 13 октября. В ходе внезапной атаки террористы захватили около семи сотен людей, в том числе граждан европейских государств, и удерживают их в качестве заложников.

Примечательно, что в этом же районе продолжается борьба коалиции США и союзных им курдов против террористов. Эта деятельность, которая, по мнению экспертов, носит затяжной и имитационный характер, пока не привели к видимым результатам. Тем не менее, Штаты уже успели случайно разбомбить своих союзников-курдов, приняв их за боевиков ИГИЛ.

*ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация.