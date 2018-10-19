ЦБ РФ отозвал лицензию у ВостСибтранскомбанка

Центробанк России отозвал лицензию у Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка. Это решение связано с непрозрачными операциями, которые проводились в организации.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 19 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк" АО "ВостСибтранскомбанк"», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Как говорится на официальном сайте Центробанка, в стенах упомянутого банка на протяжении длительного времени проводились так называемые «схемные» сделки с целью поддержать собственный капитал. Эта деятельность шла в закрытой для надзорного органа форме.

Банк также совершал определенные фиктивные операции, чтобы скрыть недостачу денег в кассе и осуществить незаметный вывод активов. Подобные действия привели к ущербу в 130 миллионов рублей для вкладчиков и кредиторов организации.

ЦБ РФ назначил для банка временную администрацию, которая сохранится до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего. Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк являлся участником системы страхования вкладов, в связи с чем вкладчики гарантированно получат обратно свои средства.