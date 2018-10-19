Следствие проверит поездки керченского стрелка на Украину

Следственные органы приступили к проверке передвижений Владислава Рослякова, который устроил массовый расстрел в Керчи. В частности, будут проанализированы его поездки на Украину.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на близкий к следствию источник, за последний год будущий массовый убийцы дважды ездил на выходные в Харьков. Стоит отметить, что в этом городе родственников и друзей у Рослякова не было.

Кроме того, органы следствия намерены выяснить, где и каким образом керченский стрелок научился обращению с огнестрельным оружием. Предполагается, что он всего за два месяца получил все необходимые справки для владения оружием и приобрел хорошие навыки в стрельбе.

Трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Владислав Росляков пришел в свое учебное заведение с ружьем и самодельными бомбами. Он произвел взрыв и устроил массовый расстрел, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа. В результате погиб 21 человек, десятки были ранены, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.