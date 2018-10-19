Астраханец умер в супермаркете, выпив залпом три бутылки водки

В Астрахани бездомный мужчина выпил три бутылки водки и умер. Трагедия произошла 15 октября в Трусовском районе в одном из супермаркетов.

Явившись в магазин, бродяга подошел к полкам с алкогольной продукцией. Там он открыл три бутылки водки по 0,25 литров и выпил их залпом, не заплатив. Его заметили охранники и задержали.

Когда они стали выводить мужчину из магазина, ему стало плохо, бездомный потерял сознание. Работники супермаркета вызвали полицию и скорую. К тому моменту, как медики прибыли на место, мужчина уже скончался.

Документов у бомжа при себе не было, его личность выясняется, сообщает СУ СК по Астраханской области.