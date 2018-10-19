В Киеве после подачи горячей воды массово прорвало трубы

В Киеве после запуска горячей воды, которой в отдельных районах украинской столицы не было еще с мая, произошло более 300 прорывов водопровода.

Последствия аварий устраняют 34 бригады, которые работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель киевской администрации Петр Пантелеев.

Отмечается, что больше всего повреждений зафиксировано в Подольском и Оболонском районах города.

В украинской столице начались проблемы с горячим водоснабжением еще весной после того, как компания Нафтогаз» отказалась предоставлять «Киевтеплоэнерго» топливо из-за долгов.

Тогда в Киеве нашли выгоду в отсутствии горячей воды. По словам замглавы администрации украинской столицы Петра Пантелеева, местные жители с начала мая сэкономили от 1,5 до 3,6 тысячи гривен, принимая холодный душ.

Кроме того, киевские власти изучали возможность отказаться от централизованного горячего водоснабжения, поскольку это дорого обходится городскому бюджету. Мэр Киева Виталий Кличко в качестве выхода из сложного положения предложил жителям украинской столицы использовать бойлеры.