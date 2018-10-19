Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Самолет главы государства приземлился в Ташкенте.

В Узбекистане Путин примет участие в российско-узбекистанском Форуме межрегионального сотрудничества. Кроме того, президент проведет переговоры со своим коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

Помимо обсуждения вопросов мировой и региональной повестки и подписания документов, президенты намерены торжественно дать старт совместному проекту. В режиме видео-конференции Путин и Мирзиеев запустят строительство в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту.

В последний раз Владимир Путин был в Узбекистане в 2016-м году. Тогда он посетил страну с государственным визитом, а позже приехал почтить память ушедшего из жизни президента Ислама Каримова.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал Узбекистан стратегическим партнером России в Центральной Азии. Глава ведомства подчеркнул, что два государства тесно взаимодействуют во многих областях, включая сферу безопасности. Последнее особенно важно в условиях противостояния распространению мирового терроризма, подчеркнул Шойгу.