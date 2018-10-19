Белый дом с привидениями: дочь Буша рассказала о призраках в президентском дворце

Дженна Буш-Хагер, дочь бывшего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего рассказала о том, что в Белом доме водятся дружелюбные призраки.

Она уверяет, что ей удалось встретиться с призраками не один раз. Один из таких инцидентов произошел в президентском дворце глубокой ночью. Дженна вместе со своей сестрой Барбарой спали в одной из комнат Белого дома и услышали из камина фортепианную музыку в стиле 20-х годов.

Похожий инцидент произошел через неделю. На этот раз из камина доносились звуки оперного пения, сообщает The Huffington Post.

Эту историю они рассказали одному из сотрудников Белого дома, который ничуть не удивился и заверил, что на своем веку нередко видел призраков в резиденции главы государства.