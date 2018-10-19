Военный вертолет Франции потерпел крушение на палубе корабля

Четыре французских матроса пострадали из-за аварии вертолету на борту корабля Dixmude. Они госпитализированы, один находится в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент случился во время тренировки в море неподалеку от города Дюнкерк. Экипаж вертолета совершал учебный вылет, но что-то пошло не так. Машина потерпела аварию, экипаж не пострадал, однако пострадали четыре матроса, работавших на палубе.

Как сообщает Le Monde, точная причина аварии пока неизвестна. По данным издания, вертолет находился в хорошем техническом состоянии, а погодные условия в момент инцидента были спокойными и благоприятными для полета.

Корабль Dixmude шел в Норвегию, чтобы принять участие в масштабных учениях НАТО. Тренировка Альянса пройдет с 25 октября по 7 ноября, в ней примут участие более 45 000 военных, 130 самолетов и 60 кораблей.