Ученые нашли способ продлить жизнь пожилым людям

Американские ученые назвали вещь, который наиболее благотворно влияет на здоровье пожилых людей и позволяет снизить риск преждевременной смерти. Это омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, преимущественно содержащиеся в морепродуктах и орехах.

Для выяснения этого группа ученых из университета Тафтса в Бостоне провели долговременное исследование. Как сообщает медицинский журнал MedicalXpress, наблюдения за группой пациентов велись с 1992 по 2015 год.

В исследовании приняли участие 2622 человека, их средний возраст составил 74 года. У добровольцев взяли несколько анализов в начале эксперимента, а также через шесть и тринадцать лет. Исследуемых разделили на пять групп в зависимости от содержания в крови омега-3-полиненасыщенных жирных кислот.

В ходе исследования выяснилось, что высокий уровень эйкозапентаеновой кислоты, входящий в класс омега-3, был связан со снижением риска нездорового старения на 24%. Докосапентаеновая кислота из того же класса снизила этот показатель на 21%. Таким образом была доказана связь с пониженным риском возникновения старческих заболеваний и омега-3-полиненасыщенных жирных кислот.