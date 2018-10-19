Десятки человек эвакуированы из-за пожара около гостиницы «Украина» в Москве

Около 70 человек эвакуировали из здания на Кутузовском проспекте в Москве, расположенного рядом с гостиницей «Украина».

Здание находится на реконструкции, часть помещений арендуют клубы и рестораны.

Причиной эвакуации стал небольшой пожар, в подвале здания загорелся мусор. Площадь возгорания составила около 20 метров. Пожар удалось вовремя потушить.

По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону.