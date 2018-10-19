Пожарные потушили жилую многоэтажку в Екатеринбурге

Спасатели и пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажной жилом доме на Таежной улице в Екатеринбурге. Это произошло в 1.28 по местному времени.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области, площадь пожара превысила сто квадратных метров, горел мусоропровод. Точная причина возгорания на данный момент неизвестна, ее предстоит выяснить специалистам.

Пожар в жилом многоэтажном доме начался вечером 18 октября. В какой-то момент некоторые жильцы верхних этажей оказались заблокированы из-за дыма и огня, так как единственная эвакуационная лестница была забита вещами и горела. Их эвакуировали с помощью спасательной люльки с крыши.

К счастью, в ходе чрезвычайного происшествия никто не погиб. Единственным пострадавшим оказался трехмесячный ребенок, отравившийся продуктами горения.