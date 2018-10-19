СМИ узнали дату презентации новых iPad и Mac

Американская корпорация Apple озвучила дату презентации, на которой, как предполагается, будут продемонстрированы новые компьютеры и планшеты.

Событие состоится 30 октября в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке, сообщается на сайте компании. Мероприятие начнется в 10:00 по местному времени (17:00 по Москве).

Пока не известно, что конкретно представит Apple, но есть вероятность, что на предстоящей презентации компания покажет новый 11-дюймовый iPad Pro с распознавание лица для разблокировки и MacBook с обновленным 13-дюймовым экраном, пишет издание Bloomberg.