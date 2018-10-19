В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Болтоном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка к встрече Владимира Путина с помощником главы Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном готовится.

«Рассчитываем на то, что эта встреча состоится», - сказал Песков.

Болтон приедет в Москву на следующей неделе. Советник президента США по нацбезопасности рассчитывает продолжить диалог между Россией и Соединенными Штатами в ходе своей поездке в российскую столицу.

По словам представителя Кремля, в Москве сейчас идет подготовка к нескольким встречам. В частности, речь идет о встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с советником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым.