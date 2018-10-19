Ученые выяснили, что ковыряние в носу приводит к смертельным болезням

Привычка ковыряться в носу может привести к нескольким очень неприятным болезням. К такому выводу пришла международная группа европейских исследователей.

Доклад о результатах работы ученых опубликован на официальной странице Европейского пульмонологического фонда. Исследователи смогли выяснить, что распространенная привычка может привести ко внебольничной пневмонии, синуситу, среднему отиту и даже менингиту.

По словам главы группы ученых Виктории Коннор, в ходе исследования впервые было доказано, что пневмония может передаться не только воздушно-капельным путем. Оказалось, что пневмококк можно перенести через пальцы на слизистую носа. Для выяснения этого ученые провели опыты на группе из сорока добровольцев.

Главным образом опасность касается детей и пожилых людей, поскольку они обычно обладают сниженным иммунитетом. Основной метод профилактики, которые вывели ученые, является ожидаемым – строгая гигиена рук. Ученые напомнили, что относиться к этому стоит серьезно, поскольку в мире от пневмококковых инфекций умирает более миллиона человек ежегодно.