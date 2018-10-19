Стал известен маршрут студента, устроившего массовый расстрел в Керчи

Следователи по видеозаписям с камер наблюдения отследили маршрут студента, устроившего массовое убийство 17 октября в Керченском колледже, жертвами которого стали 21 человек.

Владислав Росляков перелез через забор и незаметно попал на территорию колледжа. Затем 18-летний молодой человек зашел в здание не через главный вход, а через запасной выход.

После этого он поднялся на второй этаж зашел в туалет, который был закрыт на ремонт, переоделся и достал оружие. Выйдя оттуда, он начал стрелять по всем, кого встречал на своем пути.

Затем Владислав спустился в столовую, оставил там сумку с взрывным устройством, снова поднялся на второй этаж, там зашел в библиотеку и застрелился, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, за три года до трагических событий будущий убийца увлекся стрелковым оружием и искал в интернете информацию по изготовлению взрывных устройств. За четыре дня до нападения он купил в оружейном магазине 150 патронов 12 калибра.