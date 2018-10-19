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Спасал людей: местный житель раскрыл подробности пожара в высотке Екатеринбурга

Вадим Синицын
00:38 19.10.2018
Житель Екатеринбурга по имени Кирилл Наумов рассказал «Звезде», как развивались события при пожаре в многоэтажке на Таежной улице. Молодой человек вместе с другом помогал эвакуировать людей.

На Таежной улице в Екатеринбурге произошел крупный пожар в жилой многоэтажке. Местный житель по имени Кирилл Наумов рассказал «Звезде», как развивались события при пожаре. Молодой человек вместе со своим другом помогали в эвакуации и способствовали деятельности пожарных.

«Мы сидели у друга в соседнем доме. Нам позвонил третий друг, у него мама была в гостях в доме, где начался пожар, на Таежной. Мы побежали туда. Когда прибежали, была всего лишь одна машина, они только начали разматывать шланг. Очаг, как я понял, был на 8-м или 9-м этаже, а эта женщина в гостях была на 9-м этаже. Планировка подъезда такая, что очень далеко квартиры от лестничной клетки, до лестницы не добраться. Мы добежали до 9-го этажа, открываем дверь на лестничную клетку, буквально делаем четыре шага и понимаем, что там не пройти просто. Уже в метре не видно человека, который перед тобой», - рассказал Кирилл.

Далее, по словам Кирилла, он и его друг помогали приехавшим пожарным в разматывании шланга и транспортировке его на нужные этажи. Потом они добрались до 10-го этажа и стучались в квартиры, причем двигаться пришлось ползком – внизу дыма было меньше. Молодые люди помогли эвакуироваться двум женщинам. На пожаре они привели примерно полчаса.

Согласно официальным данным, очагом возгорания стали вещи, которыми жильцы заставили пролеты эвакуационной лестницы, используемые ими в качестве кладовок. Это обстоятельство серьезно помешало эвакуации, поскольку единственный выход для жильцов верхних этажей оказался заблокирован.

На данный момент спасатели и пожарные сумели ликвидировать открытое горение. Всего из многоэтажки были эвакуированы более двухсот жителей. Известно, что от отравления продуктами горения пострадал один трехмесячный ребенок.

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