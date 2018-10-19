Бастрыкин получил доклад о первых результатах расследования трагедии в Керчи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Крым в связи с трагедией, произошедшей в Керченском политехническом колледже 17 октября.

Глава ведомства провел совещание со своими заместителями, руководителями следственной группы и выслушал доклад о первых результатах расследования.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства и причины, которые могли привести к трагическим событиям. Следствие изучит психологическую обстановку как в самом колледже, так и в семье виновника трагедии Владислава Рослякова. Поручено выяснить причины агрессии с его стороны, сообщает пресс-служба СК РФ.

Также следствию предстоит изучить, каким образом в стенах учебного заведения велась педагогическая и психологическая подготовка студентов и как был организован их досуг. Кроме того, Бастрыкин поручил проверить организацию безопасности в колледже и определить происхождение самодельных взрывных устройств, которые он пронес на территорию учебного заведения в день массового убийства.

Напомним, 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате трагедии погибли 21 человек. Около 50 - пострадали. В Крыму был объявлен трехдневный траур.