Опубликованы кадры страшного пожара в жилой многоэтажке в Екатеринбурге

В жилом многоэтажном доме на Таежной улице случился крупный пожар. Очевидцы ЧП и жители здания выкладывают в социальных сетях фотографии и видеоролики с места событий.

На одном из видео запечатлена эвакуационная лестница, по которой, в теории, должны были спускаться люди в случае пожара. Однако она почти целиком объята пламенем. Лестница была заставлена личными вещами жильцов.

«Короче… просто без комментариев», - прокомментировал автор видео, размещенного в городском сообществе «Типичный Екатеринбург».

Верхние этажи здания загорелись около полуночи по местному времени. Огонь распространялся с 9-го этажа и выше. По последним данным, спасателям удалось локализовать пожар на 9-м и 10-м этаже. На верхних этажах здания оказались заблокированы несколько людей, сотрудники МЧС эвакуируют их с помощью спасательных люлек с крыши здания.