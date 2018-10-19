Трехмесячный ребенок пострадал в результате пожара в высотке Екатеринбурга

Трехмесячный ребенок пострадал в результате пожара в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщили представители оперативного штаба на месте происшествия. В настоящее время он госпитализирован с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.

В настоящее время спасателям удалось локализовать пожар на всех четырех этажах, куда успело распространится пламя. По словам очевидцев, горели лестничные пролеты, которые жильцы использовали как кладовки.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 24 ребенка. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 24 человека, из них восемь детей.