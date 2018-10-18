Пожар в жилой многоэтажке в Екатеринбурге удалось локализовать

Спасателям удалось локализовать пожар в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге на всех четырех этажах, куда успело распространится пламя.

Для борьбы с возгоранием были привлечены дополнительные силы, сообщили в региональном главке МЧС.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 78 человек, из них 24 ребенка. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 24 человека, из них восемь детей», - рассказали в пресс-службе.

Очевидцы происшествия в соцсетях отмечают, что из-за густого дыма жители верхних этажей не могли покинуть здание самостоятельно и просили о помощи. В настоящее время информации о погибших и пострадавших не поступало.