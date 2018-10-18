В Екатеринбурге пожарные не могли подъехать к горящей высотке из-за припаркованных машин

Высотный жилой дом загорелся на улице Таежная в Екатеринбурге. Огонь охватил четыре этажа здания, пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Возгорание произошло на девятом и десятом этаже 16-этажного дома, затем пламя перекинулось на соседние помещения. Тушение пожара продолжается на 14 и 15 этажах. До приезда спасателей покинули здание 78 человек.

Пожарные ведут эвакуацию жильцов, спасены 24 человека. По данным очевидцев, горят не квартиры, а близко расположенные к эвакуационной лестнице кладовки, наполненные вещами жильцов, которые и помешали выходу людей с верхних этажей.

Полиция и Росгвардия эвакуируют припаркованные машины, которые мешают проезду пожарной техники к очагу возгорания, справиться с огнем пока не удается, сообщают местные СМИ. В настоящее время данных о погибших нет, пострадал один ребенок.