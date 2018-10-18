Жители полыхающей в Екатеринбурге многоэтажки оказались отрезаны от выхода

Спасателям удалось локализовать пожар на 9-м и 10-и этаже в многоэтажке на Таежной улице в Екатеринбурге. Тем не менее, в здании все еще находятся люди, отрезанные от единственного выхода.

По данным городского сообщества «Типичный Екатеринбург», в здании осталось как минимум несколько людей. Подписчики паблика сообщают, что некоторые жители многоэтажки не могут выйти из-за дыма.

«Пожар на ул. Таежная, 11. Мы на 12 этаже. Выйти не можем. Все в дыму», - написала жительница дома по имени Анастасия.

По словам очевидцев, пожар якобы произошел из-за возгорания кладовок, а не квартир. Близко расположенные к эвакуационной лестнице помещения, наполненные вещами жильцов, как раз и помешали выходу людей с верхних этажей, поскольку стали источником густого дыма.

На месте работают пожарные и спасатели, кроме того, задействована дополнительная техника. Сотрудники МЧС также работают с крыши здания, используя эвакуационные люльки. Информации о пострадавших на данный момент нет. Тушение пожара продолжается.