МЧС: для тушения жилого дома в Екатеринбурге задействованы дополнительные силы

Для тушения пожара в жилом доме на улице Таежной в Екатеринбурге задействованы дополнительные силы, сообщает региональный главк МЧС.

«Группировка сил и средств, задействованная в борьбе с пожаром увеличена и составляет 25 единиц пожарно-спасательной техники и 73 человека личного состава», - заявили в пресс-службе.

По данным спасателей в настоящее время огонь удалось локализовать на всех четырех горящих этажах.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, пожар начался в одной из кладовок, где жители хранили свои вещи. Огонь быстро распространился на другие подсобные помещения, которые находились рядом с лестницей, из-за чего был заблокирован выход жителям верхних этажей.

Также трудности у пожарных возникли на подъезде к дому, из-за огромного количества припаркованных машин во дворе.

Отмечается, что для проезда пожарно-спасательной техники силами полиции и Росгвардии проводятся мероприятия по эвакуации автомобилей из двора дома.

В настоящее время из 16-этажного дома эвакуированы 78 человек, среди них 24 ребенка, спасены 18 человек.