Кошмар гефирофоба: под многотонным автобусом прогнулся мост в Арканзасе
Водитель 35-тонного тягача не заметил знак, показывающий ограничительную массу.
Видео: ViralHog, YouTube
Автобус весом в 35 тонн проехал по подвесному мосту через реку в американском штате Арканзас.
В результате конструкция, не рассчитанная на такие тяжести, прогнулась под грузом машины. Водитель просто проигнорировал знак, показывающий ограничительную массу движения транспортных средств.
Как сообщает портал Mashable, вес автобуса в три раза превышает предельно допустимый. Мост под названием Бивер Бридж был построен еще в 1949 году. Получила ли конструкция повреждения, не известно.
После инцидента въезд на мост временно закрыт. Сооружение проверяется на возможные повреждения. Полиция расследует данный инцидент.