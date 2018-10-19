Кошмар гефирофоба: под многотонным автобусом прогнулся мост в Арканзасе

Автобус весом в 35 тонн проехал по подвесному мосту через реку в американском штате Арканзас.

В результате конструкция, не рассчитанная на такие тяжести, прогнулась под грузом машины. Водитель просто проигнорировал знак, показывающий ограничительную массу движения транспортных средств.

Как сообщает портал Mashable, вес автобуса в три раза превышает предельно допустимый. Мост под названием Бивер Бридж был построен еще в 1949 году. Получила ли конструкция повреждения, не известно.

После инцидента въезд на мост временно закрыт. Сооружение проверяется на возможные повреждения. Полиция расследует данный инцидент.