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Джордж Мартин раскрыл главную идею «Игры престолов»

Вадим Синицын
23:25 18.10.2018
По словам писателя, происходящее в серии его книг является метафорой глобального потепления в реальном мире.
Джордж Мартин раскрыл главную идею «Игры престолов»
Фото: HBO, Globallookpress

Писатель-фантаст Джордж Мартин, по серии книг которого снят популярный сериал «Игра престолов», раскрыл информацию о главном посыле своего произведения. Об этом автор рассказал, отвечая на вопросы читателей New York Times.

По словам писателя, герои его саги постоянно заняты борьбой друг с другом за власть и богатства, пока фоном происходит пришествие большой зимы. Не замечая беду, которая может уничтожить весь их мир, герои продолжают заниматься своими делами, и этот процесс вполне сравним с отношением к климатическими изменениям в реальном мире.

«Мы боремся с проблемами, решаем важные вопросы, внешняя политика, внутренняя политика, гражданские права, социальная ответственность, социальная справедливость. Все это важно. Но пока мы расходуем столько энергии на это, существует угроза изменения климата, которая, на мой взгляд, убедительно доказана научным сообществом. И это действительно может разрушить наш мир», - заявил Джордж Мартин.

Ранее был опубликован тизер последнего сезона «Игры престолов». Популярный сериал завершится в 2019 году.

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