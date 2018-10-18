В квартиру Максаковой в Киеве ворвались 15 неизвестных людей

Оперная певица Мария Максакова рассказала о том, что в ее квартиру в Киеве ворвались 15 человек. Об этом сообщает издание «Гордон».

По ее словам, неизвестные взломали дверь и потребовали, чтобы ее сын и его няня, которые находятся в квартире, собрали вещи и покинули помещение. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции.

«Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию», - рассказала Максакова изданию.

Также она заявила, что подозревает в захвате квартиры экс-начальника отдела СК Одинцовского района Подмосковья Дениса Панаитова. По ее словам, Панаитов уговорил ее мужа переехать в столицу Украины и предоставил жилье, за которое брал аренду в размере €8 тысяч в месяц.

Певица рассказала, что было принято решение, что я переписать на Панаитова московскую квартиру квартиру, а он в ответ – переписал на Максакову свою квартиру в Киеве.

«Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен», - отметила она.

По словам Максаковой, за день до убийства ее мужа Панаитову перешло право собственности на московскую недвижимость, однако бывший сотрудник Следственного комитета свою часть договора не выполнил.

«Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства», - заявила оперная певица.

Как рассказала Максакова, квартира в Киеве по решению суда арестована и все манипуляции с ней незаконны.

Напомним, Максакова и ее супруг Денис Вороненков сбежали на Украину в 2016 году, где получили гражданство Украины. 23 марта прошлого года он был убит в центре украинской столицы. В организации преступления обвиняют экс-супруга Максаковой - бизнесмена Владимира Тюрина.