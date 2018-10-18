Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В квартиру Максаковой в Киеве ворвались 15 неизвестных людей

Александра Арсентьева
22:59 18.10.2018
Певица заявила, что подозревает в захвате квартиры экс-начальника отдела СК Одинцовского района Подмосковья Дениса Панаитова.
В квартиру Максаковой в Киеве ворвались 15 неизвестных людей
Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Оперная певица Мария Максакова рассказала о том, что в ее квартиру в Киеве ворвались 15 человек. Об этом сообщает издание «Гордон».

По ее словам, неизвестные взломали дверь и потребовали, чтобы ее сын и его няня, которые находятся в квартире, собрали вещи и покинули помещение. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции.

«Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию», - рассказала Максакова изданию.

Также она заявила, что подозревает в захвате квартиры экс-начальника отдела СК Одинцовского района Подмосковья Дениса Панаитова. По ее словам, Панаитов уговорил ее мужа переехать в столицу Украины и предоставил жилье, за которое брал аренду в размере €8 тысяч в месяц.

Певица рассказала, что было принято решение, что я переписать на Панаитова московскую квартиру квартиру, а он в ответ – переписал на Максакову свою квартиру в Киеве.

«Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен», - отметила она.

По словам Максаковой, за день до убийства ее мужа Панаитову перешло право собственности на московскую недвижимость, однако бывший сотрудник Следственного комитета свою часть договора не выполнил.

«Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства», - заявила оперная певица.

Как рассказала Максакова, квартира в Киеве по решению суда арестована и все манипуляции с ней незаконны.

Напомним, Максакова и ее супруг Денис Вороненков сбежали на Украину в 2016 году, где получили гражданство Украины. 23 марта прошлого года он был убит в центре украинской столицы. В организации преступления обвиняют экс-супруга Максаковой - бизнесмена Владимира Тюрина.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.10.2018, 21:55
Россия запросила учреждение третейской группы в ВТО по спору с США
Дата18.10.2018, 07:53
Шойгу отметил большой потенциал военно-технического сотрудничества с Монголией
Дата18.10.2018, 01:57
Спорт без политики: россиянин и украинка взяли одну бронзу на двоих на юношеских Играх
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата18.10.2018, 19:10
«Андромеда» в деле: кадры работы новейшей системы управления войсками
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:49 В стране и мире
Видео
Жители полыхающей в Екатеринбурге многоэтажки оказались отрезаны от выхода
22:55 В стране и мире
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
21:16 В стране и мире
Видео
СМИ узнали, кто виноват в аварии ракеты «Союз»
20:08 В стране и мире
«Ушел дорогой мне человек» - клавишник группы «Нэнси» о смерти солиста Сергея Бондаренко
19:28 Армия
На Кубани идут поиски летчиков разбившегося Л-39
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«С ним невозможно было поговорить»: бабушка керченского стрелка рассказала о нем
Видео
Студент колледжа в Керчи рассказал о пожертвовавших собой ради спасения других учащихся
Видео
Лужи крови, разбитые окна и искореженная мебель: кадры внутри колледжа в Керчи после трагедии
Видео
«Он был как будто обижен на всех» - одноклассники рассказали о керченском стрелке
Видео
Логика действий спецназа: пошаговый разбор спецоперации ФСБ
Видео
В Сети опубликовано видео с жутким гулом в антарктических льдах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.