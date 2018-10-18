Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж

«Звезда» публикует последние фотографии устроившего атаку на Керченский политехнический колледж 18-летнего студента Владислава Рослякова.

Напомним, юноша открыл стрельбу в учебном заведении и привел в действие самодельное взрывное устройство, которое находилось в столовой колледжа. После чего Росляков застрелился в библиотеке колледжа.

На кадрах видно, что около подозреваемого лежит ружье. Чтобы избежать оглушения, юноша использовал беруши.

По последним данным, жертвами стрелка стал 21 человек. Еще десятки были госпитализированы в больницы. Состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

В результате взрыва в здании выбило окна и двери. Вся территория колледжа была усыпана осколками.

Ранее знакомые керченского стрелка рассказали, что юноша с детства проявлял склонность в агрессии. Рослякову назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.